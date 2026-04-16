Serra di marijuana in casa revocati i domiciliari dopo tre mesi

Dopo tre mesi, sono stati revocati gli arresti domiciliari a un uomo di 34 anni di Palma di Montechiaro, arrestato lo scorso 31 dicembre per aver coltivato marijuana nella propria abitazione. La decisione è arrivata in seguito a un procedimento legale che ha portato alla revoca delle restrizioni. La vicenda riguarda una pianta di marijuana trovata all’interno dell’abitazione dell’indagato.

Revocati gli arresti domiciliari per Angelo Cani, il 34enne di Palma di Montechiaro arrestato lo scorso 31 dicembre per coltivazione di marijuana. Il giudice Giuseppe Miceli ha accolto l'istanza presentata dal legale dell'uomo, l'avvocato Santo Lucia, disponendo l'obbligo di firma al posto della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Scoperta una serra di marijuana. Sopralluogo dopo il furto nella casa. L’odore forte tradisce il vicinoRETORBIDO (Pavia) Quello che doveva essere un normale intervento di routine per un furto in appartamento si è trasformato in un’operazione antidroga... Serra della droga in casa: sequestrati oltre 3 chili di marijuanaUn appartamento trasformato in serra della droga, con marijuana pronta per essere distribuita. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Funghi allucinogeni, ecstasy e lsd: la casa trasformata in supermarket della droga; La compagna fa la spia. I Carabinieri trovano 20 piante di marijuana; Droga in casa a Castel Gandolfo: arrestato 27enne con hashish, ecstasy e serra per marijuana; Arrestato dietologo con una serra di marjiuana ben fornita a Carbonera. Papà e figlio creano una serra di piante di marijuana in garage: in manette dopo il blitzCASTELNOVO BARIANO (ROVIGO) - Padre e figlio coltivatori di marijuana in garage adibiti a serra con annesso il laboratorio. I carabinieri di Castelmassa hanno arrestato in flagranza di reato ... ilgazzettino.it Serra di marijuana nel garage di casa: smascherata attività di famigliaDurante il controllo nell’abitazione situata nel centro altopolesano, i militari si sono trovati davanti a una struttura ben organizzata. Il garage era stato trasformato in una serra indoor, dotata di ... nordest24.it Il Presidente del CIP Sardegna Claudio Secci (foto di Stefano Serra) facebook Giappone: emissioni di gas serra ai minimi storici nel 2024. Per la prima volta le emissioni nette scendono sotto la soglia di 1 miliardo di tonnellate. x.com