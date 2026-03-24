Serra della droga in casa | sequestrati oltre 3 chili di marijuana

Un appartamento trasformato in serra della droga, con marijuana pronta per essere distribuita. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Trento durante un controllo antidroga nel quartiere di Gardolo. Sequestrati oltre 3 chilogrammi di stupefacente e denunciato un cittadino italiano, incensurato. L’operazione è scattata nei giorni scorsi nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona nord della città.I militari, supportati dall’unità cinofila della Polizia Locale di Trento, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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