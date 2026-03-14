Durante un sopralluogo per un furto avvenuto in una casa a Retorbido, i carabinieri hanno scoperto una serra di marijuana. L’odore intenso proveniente dal luogo ha portato alla scoperta dell’impianto di coltivazione. La presenza della serra ha cambiato l’andamento dell’intervento, che inizialmente riguardava un furto, e ha portato all’indagine su un’attività di produzione di droga.

RETORBIDO (Pavia) Quello che doveva essere un normale intervento di routine per un furto in appartamento si è trasformato in un’ operazione antidroga con un risvolto del tutto inaspettato. Tutto è cominciato quando una donna residente a Retorbido, rientrando a casa dopo la giornata di lavoro, ha fatto un’amara scoperta: la sua abitazione era stata “visitata“ dai ladri che avevano fatto sparire circa 2.800 euro in contanti. Alla vittima non è rimasto altro che allertare la centrale operativa dei carabinieri di Voghera. Sul posto è stata inviata tempestivamente una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile per effettuare il classico sopralluogo e i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scoperta una serra di marijuana. Sopralluogo dopo il furto nella casa. L’odore forte tradisce il vicino

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