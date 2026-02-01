L’Inter passa a Cremona nel segno di Lautaro e Zielinski | i nerazzurri allungano in vetta
L’Inter batte 2-0 la Cremonese in trasferta e torna a vincere, allungando in classifica. Lautaro e Zielinski segnano i gol che portano i nerazzurri a 58 punti, con otto di vantaggio sul Milan. Ora i rossoneri devono ancora giocare a Bologna.
L’ Inter vince 2-0 in trasferta contro la Cremonese ed allunga in testa alla classifica. Ora la squadra di Chivu si porta a 58 punti, ad otto di lunghezze di vantaggio sul Milan, in attesa del match dei rossoneri a Bologna. I nerazzurri si confermano famelici contro le squadre di bassa classifica e ipotecano la gara già nel primo tempo. Al 16’ Lautaro Martinez sblocca la gara con un colpo di testa, sugli sviluppi di un angolo battuto da Dimarco. Il raddoppio arriva al 31’ grazie ad un tiro da fuori di Piotr Zielinski, che coglie di sorpresa un disattento Audero. La squadra di Nicola ha due occasioni in contropiede con Vardy, ma entrambe le volte l’attaccante inglese non riesce a concludere a rete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
