L’Inter supera 2-0 il Genoa a San Siro | i nerazzurri allungano in testa alla classifica

L’Inter ha battuto il Genoa 2-0 a San Siro, mantenendo il primo posto in classifica. I nerazzurri hanno ottenuto la loro settima vittoria consecutiva in campionato, dopo aver già eliminato il Genoa dalla Coppa Italia. La partita si è conclusa con i gol di due giocatori della squadra di casa, che hanno portato avanti il risultato fino al fischio finale.

Tutto facile per la squadra di Chivu, che regola il Genoa con un gol per tempo. Segna prima Dimarco poi è Calhanoglu a fissare il punteggio sul 2-0 su calcio di rigore L’Inter continua il filotto di vittorie in campionato e supera 2-0 il Genoa a San Siro, archiviando così la deludente eliminazione in Champions. Si tratta della nona vittoria consecutiva per la squadra di Chivu, che sale a 67 punti. In attesa di Cremonese-Milan, il vantaggio sui rossoneri è di 13 punti. Nel primo tempo i nerazzurri fanno la partita e vanno vicini al gol in un paio di occasioni nella prima mezz’ora. Prima con un colpo di testa di Bonny, a cui Bijlow risponde con un grande intervento e poi con la traversa di Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Inter supera 2-0 il Genoa a San Siro: i nerazzurri allungano in testa alla classifica Leggi anche: Genoa Inter 1-2, tabù sfatato: Bisseck e Lautaro portano i nerazzurri in testa alla classifica Inter Como 4-0: show a San Siro, Chivu cala il poker contro Fabregas! I nerazzurri volano momentaneamente in vetta alla classificaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Una selezione di notizie su San Siro. Temi più discussi: L’Inter supera il Lecce 2-0 e blinda il primo posto; Atalanta agli ottavi di Champions: superati i 70 milioni di ricavi. I numeri delle italiane; L’Inter supera 2-0 il Lecce: decidono le reti di Mkhitaryan e Akanji; Alle 21 Bodø/Glimt-Inter, tutto quello che c'è da sapere. L’Inter supera 2-0 il Genoa a San Siro: i nerazzurri allungano in testa alla classificaTutto facile per la squadra di Chivu, che regola il Genoa con un gol per tempo. Segna prima Dimarco poi è Calhanoglu a fissare il punteggio sul 2-0 su calcio di rigore ... ilgiornale.it Inter-Genoa 2-0 risultato finale: Dimarco-Calhanoglu, nerazzurri che volano a +13Dopo la delusione europea per i nerazzurri è tempo di riprendere la corsa in campionato. Al Meazza arriva il Genoa di Daniele De Rossi e i nerazzurri non possono permettersi passi falsi con il derby a ... msn.com A San Siro l’Inter conquista un’altra vittoria e consolida il primato in Serie A. I nerazzurri superano il Genoa 2-0 con i gol di Dimarco al 31’ e di Calhanoglu, a segno su rigore al 70’. La squadra guidata da Chivu allunga così in vetta, portandosi a +13 - facebook.com facebook L'INTER NON SBAGLIA L'Inter vince 2-0, a San Siro, contro il Genoa. Ad aprire le danze è Dimarco al 31': Mkhitaryan mette il pallone in area e il nerazzurro, con un sinistro al volo, batte Bijlow con un tiro all'angolino. x.com