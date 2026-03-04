serena brancale annuncia sacro il nuovo album

Serena Brancale ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Sacro”. La cantante di Bari, assente dal panorama musicale per quattro anni, ha recentemente eseguito brani dal vivo in vari locali. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social dell’artista, che ha condiviso dettagli sulla pubblicazione e sui prossimi concerti di promozione.

BARI – A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio percorso passo dopo passo, Serena Brancale annuncia oggi il suo attesissimo nuovo album: “Sacro” (Isola degli Artisti Atlantic Records Italy Warner Music Italy), in uscita venerdì 10 aprile. Nell’ultimo anno Serena ha mostrato tutte le sue sfumature. Nel 2025 ha fatto ballare l’Italia con “Anema e Core”, certificato disco di platino: un’esplosione di energia, ritmo e identità mediterranea. Durante l’estate è arrivato il brano “Serenata”, insieme ad Alessandra Amoroso, altro disco di platino, diventato colonna sonora di notti a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Serena Brancale annuncia il “Sacro Tour”, al via il 30 aprile da LondraBARI – Dopo aver mostrato una nuova e intensa sfumatura del suo percorso artistico, ed emozionato il pubblico con “Qui con me”, brano in gara al...

Serena Brancale, ad aprile l'album SacroDopo il passaggio a Sanremo con Qui con me - canzone vincitreice Premio della Sala Stampa Lucio Dalla - Serena Brancale annuncia il nuovo album Sacro, in uscita il 10 aprile per Isola degli Arti ... rockol.it

Serena Brancale vince il premio Tim, come Giorgia l’anno scorso. Le donne che sono state rapinate dalla classifica finale e per entrambe c’è stata l’insurrezione del pubblico dell’Ariston #Sanremo2026 x.com