Serena Brancale arriva in concerto sul Lago di Como con il nuovo album Sacro

Serena Brancale si prepara a esibirsi sul Lago di Como con il suo nuovo album intitolato

A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio percorso passo dopo passo, Serena Brancale annuncia oggi il suo attesissimo nuovo album: “SACRO” fuori ovunque venerdì 10 aprile. Attivo da oggi il pre-order. Nell’ultimo anno Serena ha mostrato tutte le sue sfumature. Nel 2025 ha fatto ballare l’Italia con “Anema e Core”, certificato disco di platino: un’esplosione di energia, ritmo e identità mediterranea. Durante l’estate è arrivato il brano “Serenata”, insieme ad Alessandra Amoroso, altro disco di platino, diventato colonna sonora di notti a cielo aperto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Serena Brancale annuncia “Sacro”, il nuovo albumBARI – A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio...

Dalla Top 5 della prima serata del Festival di Sanremo al Lago di Como: in estate arriva Serena BrancaleL’edizione 2026 del Lake Sound Park 2026 è pronta per accogliere un’altra grande artista italiana: Serena Brancale.

Serena Brancale a Sanremo dedica il brano alla mamma scomparsa

Una selezione di notizie su Serena Brancale

Temi più discussi: Serena Brancale: Sul palco di Sanremo 2026 abbraccio tutti quelli che hanno perso una persona cara. Per la finale indosserò un abito di mia madre; Serena Brancale, un Sanremo in famiglia: omaggio alla madre Maria e orchestra diretta dalla sorella; Festival di Sanremo 2026 - Serena Brancale - Qui con me - Video; Serena Brancale conquista già Sanremo e annuncia il live in Granda.

SERENA BRANCALE SACRO: il disco che racconta il suo equilibrio tra anima e radiciSerena Brancale torna il 10 aprile con SACRO, il nuovo disco che segue l’esperienza a Sanremo con Qui con me ... newsic.it

Serena Brancale farà tappa in Abruzzo il 6 agosto a Roseto degli AbruzziRoseto degli Abruzzi. Serena Brancale farà tappa in Abruzzo il 6 agosto a Roseto degli Abruzzi per Emozioni in Musica. abruzzolive.it

Quando i sogni prendono forma tra le braccia di chi crede in te L’emozione negli occhi, la gratitudine nel cuore. La fiducia è un dono raro… e quando arriva da un’artista come Serena Brancale, diventa ancora più preziosa. Delia Buglisi sta vivendo qual facebook

Serena Brancale vince il premio Tim, come Giorgia l’anno scorso. Le donne che sono state rapinate dalla classifica finale e per entrambe c’è stata l’insurrezione del pubblico dell’Ariston #Sanremo2026 x.com