Serena Brancale arriva in concerto sul Lago di Como con il nuovo album Sacro

Da quicomo.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena Brancale si prepara a esibirsi sul Lago di Como con il suo nuovo album intitolato

A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio percorso passo dopo passo, Serena Brancale annuncia oggi il suo attesissimo nuovo album: “SACRO” fuori ovunque venerdì 10 aprile. Attivo da oggi il pre-order. Nell’ultimo anno Serena ha mostrato tutte le sue sfumature. Nel 2025 ha fatto ballare l’Italia con “Anema e Core”, certificato disco di platino: un’esplosione di energia, ritmo e identità mediterranea. Durante l’estate è arrivato il brano “Serenata”, insieme ad Alessandra Amoroso, altro disco di platino, diventato colonna sonora di notti a cielo aperto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Serena Brancale annuncia “Sacro”, il nuovo albumBARI – A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio...

Dalla Top 5 della prima serata del Festival di Sanremo al Lago di Como: in estate arriva Serena BrancaleL’edizione 2026 del Lake Sound Park 2026 è pronta per accogliere un’altra grande artista italiana: Serena Brancale.

Serena Brancale a Sanremo dedica il brano alla mamma scomparsa

Video Serena Brancale a Sanremo dedica il brano alla mamma scomparsa ?

Una selezione di notizie su Serena Brancale

Temi più discussi: Serena Brancale: Sul palco di Sanremo 2026 abbraccio tutti quelli che hanno perso una persona cara. Per la finale indosserò un abito di mia madre; Serena Brancale, un Sanremo in famiglia: omaggio alla madre Maria e orchestra diretta dalla sorella; Festival di Sanremo 2026 - Serena Brancale - Qui con me - Video; Serena Brancale conquista già Sanremo e annuncia il live in Granda.

SERENA BRANCALE SACRO: il disco che racconta il suo equilibrio tra anima e radiciSerena Brancale torna il 10 aprile con SACRO, il nuovo disco che segue l’esperienza a Sanremo con Qui con me ... newsic.it

serena brancale serena brancale arriva inSerena Brancale farà tappa in Abruzzo il 6 agosto a Roseto degli AbruzziRoseto degli Abruzzi. Serena Brancale farà tappa in Abruzzo il 6 agosto a Roseto degli Abruzzi per Emozioni in Musica. abruzzolive.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.