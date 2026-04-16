Senza equipaggio e con un carico di droni Il Chinook cambia forma

Un elicottero militare, solitamente utilizzato con un equipaggio di piloti e personale a bordo, si sta trasformando grazie a un nuovo progetto che lo vede senza equipaggio e dotato di un carico di droni. Questo cambiamento rappresenta una variazione rispetto alla tradizione, con l’obiettivo di adattare il sistema alle esigenze moderne di combattimento. La modifica interessa principalmente la configurazione e le funzioni dell’elicottero, che ora assume un aspetto diverso da quello classico.

Generalmente, il processo di innovazione militare comporta la dismissione di sistemi d’arma considerati obsoleti in favore di nuove macchine concepite secondo i “nuovi” criteri del warfare. Talvolta però, specialmente in periodi di transizione, alcuni di questi vecchi sistemi rappresentano un vero e proprio pivot che guida la transizione di una forza armata verso una nuova fase. E questo potrebbe essere il caso per uno degli elicotteri più celebri della storia recente. Boeing sembra infatti avere dei piani per il suo storico Ch-47 Chinook, velivolo da trasporto ad ala rotante impiegato dalle forze armate statunitensi sin dagli anni’60. Al...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Senza equipaggio e con un carico di droni. Il Chinook cambia forma Notizie correlate Petroliera russa alla deriva verso Lampedusa: nave senza equipaggio con carico di GNL e gasolioUna grande petroliera russa, gravemente danneggiata e senza equipaggio, si starebbe avvicinando alle acque del Mediterraneo centrale nei pressi di... Carcere di Poggioreale: droni e tecnologia per il contrabbando, intercettato carico di droga e smartphoneCarcere di Poggioreale: la Polizia Penitenziaria intercetta droga e smartphone consegnati con un drone.