Carcere di Poggioreale | droni e tecnologia per il contrabbando intercettato carico di droga e smartphone

Nella giornata di oggi, le forze di polizia hanno intercettato un carico di droga e smartphone all’interno del carcere di Poggioreale. L’operazione ha visto l’utilizzo di un drone, che ha consegnato i materiali illeciti ai detenuti. La Polizia Penitenziaria ha individuato e fermato il veicolo volante prima che potesse raggiungere i soggetti all’interno della struttura.

Carcere di Poggioreale: la Polizia Penitenziaria intercetta droga e smartphone consegnati con un drone. Sindacati in allarme: "Serve tecnologia anti-volo". Il carcere di Poggioreale si conferma l'epicentro di una sfida tecnologica senza sosta tra la criminalità e le forze dell'ordine. Nelle scorse ore, un tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria ha permesso di interrompere un tentativo di rifornimento illecito all'interno della struttura. Un detenuto è stato infatti sorpreso nell'area delle docce di un padiglione mentre tentava di recuperare un pacco appena consegnato tramite un drone. Il velivolo, dopo aver sganciato il materiale, è riuscito a far perdere le proprie tracce, ma il destinatario è stato bloccato prima che potesse distribuire il contenuto. 🔗 Leggi su 2anews.it

