Una grande petroliera russa, senza equipaggio e con a bordo GNL e gasolio, si sta muovendo verso le acque del Mediterraneo centrale vicino a Lampedusa. La nave è gravemente danneggiata e si trova alla deriva, senza nessuno a bordo che possa controllarla o guidarla. Le autorità monitorano la situazione mentre la petroliera continua la sua avanzata verso il territorio italiano.

Una grande petroliera russa, gravemente danneggiata e senza equipaggio, si starebbe avvicinando alle acque del Mediterraneo centrale nei pressi di Lampedusa. A segnalare la situazione sono stati i social del Tg1, che parlano di un possibile rischio ambientale e di sicurezza per l’isola e per le rotte marittime della zona. La nave si chiama Arctic Metagaz, una metaniera lunga circa 277 metri, che risulta alla deriva dopo una serie di esplosioni avvenute tra il 3 e il 4 marzo 2026 nelle acque comprese tra Libia e Malta. A seguito delle detonazioni, i 30 membri dell’equipaggio sono stati evacuati, lasciando il cargo senza controllo in mare aperto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Petroliera russa alla deriva verso Lampedusa: nave senza equipaggio con carico di GNL e gasolio

