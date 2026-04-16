Senago incendio a Villa Sioli | c’è l’ombra del dolo il parco resta chiuso

A Senago, un incendio ha danneggiato Villa Sioli, una storica residenza nel parco della città. Le indagini in corso indicano la possibilità che il rogo sia stato doloso. La villa è rimasta chiusa al pubblico in seguito all’incidente, mentre le autorità proseguono con le verifiche per chiarire le cause dell’incendio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato le ipotesi investigative.

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