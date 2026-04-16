Sempre più coppie scelgono il sì Torna il corso gratuito del Comune per arrivarci preparati

A Firenze, il numero di matrimoni celebrati si mantiene stabile, anche se in lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti, seguendo il trend nazionale. La città continua a essere una destinazione apprezzata per il giorno delle nozze, con molte coppie che decidono di vivere questa esperienza. Per aiutare gli sposi a prepararsi al meglio, il Comune ha riproposto un corso gratuito dedicato ai futuri coniugi, ormai diventato un appuntamento tradizionale.

Nonostante un lieve calo in linea con il trend nazionale, Firenze si conferma una città dove il matrimonio – e più in generale la vita di coppia – continua a essere una scelta diffusa e sentita. Nel 2025 sono stati 1.345 i matrimoni e le unioni civili celebrati tra residenti, a cui si aggiungono.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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