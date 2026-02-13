Volete sposarvi? Torna il corso prematrimoniale laico e gratuito del Comune E quest’anno c’è una novità

Milano, 13 febbraio 2026 — Luigi Rossi, 34 anni, e Laura Bianchi, 29, si sono iscritti al corso prematrimoniale del Comune per prepararsi al loro matrimonio civile, che si terrà a giugno. La ripresa dell’iniziativa, chiamata ‘Per un sì consapevole’, è stata decisa dall’amministrazione dopo due anni di stop a causa della pandemia, e questa volta introduce una novità: una sessione dedicata alle coppie LGBT.

Milano, 13 febbraio 2026 - Al via la nuova edizione dell'iniziativa 'Per un sì consapevole', il primo corso prematrimoniale laico e gratuito per coloro che si apprestano a contrarre matrimonio o unione civile. L'iniziativa, alla sua seconda stagione, è stata presentata oggi dal Comune di Milano e prevede la collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Milano e l'Ordine degli psicologi della Lombardia. Un vuoto colmato . Fino allo scorso anno, i percorsi di preparazione al matrimonio si erano svolti quasi esclusivamente in ambito religioso, senza una formazione laica specifica sugli aspetti giuridici e civili dell'istituto matrimoniale.