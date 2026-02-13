Milano torna il corso prematrimoniale laico e gratuito del comune di Milano

Milano torna a offrire il corso prematrimoniale laico e gratuito del Comune, dopo due anni di assenza, per rispondere alla crescente domanda di coppie che vogliono affrontare il matrimonio con maggiore consapevolezza. La presentazione della seconda edizione di ‘Per un sì consapevole’ si è svolta ieri in municipio, con le parole dell’assessore Gaia Romani, del presidente dell’Ordine degli Avvocati Antonino La Lumia e di quello degli Psicologi Valentina Di Mattei, che hanno sottolineato l’importanza di un percorso informativo accessibile a tutti.

La presentazione della seconda edizione di 'Per un sì consapevole', con le parole dell'assessore ai Servizi civici e generali Gaia Romani, del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano Antonino La Lumia e del presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia Valentina Di Mattei. Milano, 13 febbraio 2026 — Luigi Rossi, 34 anni, e Laura Bianchi, 29, si sono iscritti al corso prematrimoniale del Comune per prepararsi al loro matrimonio civile, che si terrà a giugno.