M’illumino di meno | allo Steri seminario sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili

Il seminario “M’illumino di meno” si svolge allo Steri lunedì 16 febbraio, a causa della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. La mattina, dalle 9, nella Sala delle Capriate, esperti e cittadini si riuniscono per discutere di come ridurre i consumi energetici e adottare abitudini più rispettose dell’ambiente. Quest’anno, l’evento si concentra su pratiche quotidiane che possono fare la differenza, come spegnere le luci inutili e usare meno energia in casa.

L'iniziativa è organizzata dall’Università di Palermo e dal Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica (Cste) di Ateneo con la partecipazione, tra gli altri, della dott.ssa Marina Foti di 3 Sun, l’unica Gigafactory europea per la produzione di celle e moduli fotovoltaici, con un intervento sul tema “3Sun: dal sole all’energia pulita – Ricerca e tecnologia per un futuro sostenibile”. «L’evento – spiega il direttore del Cste prof. Maurizio Cellura – intende valorizzare il contributo della ricerca scientifica ai processi di transizione energetica ed ecologica in atto, sottolineando il ruolo degli organismi di ricerca e delle imprese nello sviluppo di soluzioni innovative per le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, l’economia circolare e la mitigazione degli impatti climatici».🔗 Leggi su Palermotoday.it

