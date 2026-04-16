Selvaggina ignota e depositi abusivi | chiuso ristorante sequestrati 800 chili di cibo

Durante un controllo nel territorio di Cerveteri, i militari dei Nas e del Cites hanno scoperto un ristorante con selvaggina non trattata e depositi di rifiuti abusivi. È stato quindi disposto la chiusura dell’attività e sono stati sequestrati circa 800 chili di cibo, ritenuto potenzialmente pericoloso per la salute dei clienti. Le verifiche hanno evidenziato anche condizioni igieniche scadenti all’interno del locale.

Selvaggina non trattata e scarse condizioni igieniche. Situazioni di rischio per la salute del consumatore che si sono state riscontrate nel territorio di Cerveteri dai carabinieri del Nas e del raggruppamento dei militari del Cites per la tutela della biodiversità. Operazioni che hanno portato.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Cerveteri, blitz Nas nei ristoranti: un’attività chiusa e quasi 800 chili di cibo sequestratiL’operazione è stata condotta dai Nas insieme ai Carabinieri Forestali di Roma, impegnati in una serie di verifiche mirate alla tutela della salute... Ristorante chiuso: 28 kg di cibo sequestrati e 36k di multeUn ristorante a Camastra, in provincia di Agrigento, ha subito la sospensione immediata dell’attività dopo che i Carabinieri, supportati dal Nucleo...