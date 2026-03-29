Un ristorante di Camastra, in provincia di Agrigento, è stato chiuso temporaneamente dopo un’ispezione delle forze dell’ordine. I Carabinieri, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro e alla polizia municipale, hanno sequestrato 28 chilogrammi di alimenti considerati non idonei al consumo e hanno elevato una sanzione di 36.000 euro. La sospensione dell’attività è stata decisa immediatamente.

Un ristorante a Camastra, in provincia di Agrigento, ha subito la sospensione immediata dell’attività dopo che i Carabinieri, supportati dal Nucleo ispettorato del lavoro e dalla polizia municipale, hanno sequestrato 28 chili di alimenti non idonei al consumo. Il titolare è stato denunciato alla Procura per gravi irregolarità igieniche e violazioni sul lavoro, con sanzioni amministrative che raggiungono complessivamente circa 36 mila euro. L’operazione ha messo in luce una realtà locale dove il rispetto delle norme sanitarie si scontra con pratiche gestionali obsolete. I controlli hanno rivelato che prodotti ittici e carni erano stati conservati senza rispettare le temperature previste dal protocollo Haccp, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ristorante chiuso: 28 kg di cibo sequestrati e 36k di multe

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