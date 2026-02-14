Il gruppo PD presenta un ordine del giorno in consiglio comunale sulle contraddizioni nella toponomastica della storia di Napoli

Il gruppo PD ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per affrontare le incongruenze nella toponomastica di Napoli, motivato dal fatto che alcune denominazioni storiche non riflettono più i valori attuali. La proposta mira a sostituire i nomi di Vincenzo Tecchio e di Vittorio Emanuele III con quelli di figure che rappresentano meglio i principi democratici e la memoria contemporanea. Il documento indica anche che alcune strade portano ancora i nomi di personaggi legati a periodi controversi della storia italiana.

Una storia, quella di via Azzariti, che sostanzialmente fa il paio con la piazza che da quasi settant'anni porta il nome del gerarca fascista nonché protagonista della stagione razzista italiana, Vincenzo Tecchio. Un luogo della città iconico. Soprattutto, per i tifosi della squadra del Napoli, che proprio al centro di quella piazza hanno il loro tempio: lo stadio Maradona. Un angolo della città delle Quattro Giornate oltraggiato dall'ingombrante nome del fascista Vincenzo Tecchio. Identica paradossale vicenda la si può leggere nella targa posta all'inizio e alla fine della strada che corre davanti al Maschio Angioino: via Vittorio Emanuele III.