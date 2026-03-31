L’Accademia di Strixhaven, nota nel mondo di Magic the Gathering, si prepara a riaprire le sue porte. La nuova stagione si avvia con il ritorno alle lezioni e alle attività scolastiche, segnando la ripresa delle avventure nel Multiverso. La riapertura ha suscitato l’interesse di numerosi appassionati e giocatori, pronti a scoprire le novità legate alla celebre struttura magica.

L’accademia magica più famosa del Multiverso riapre i battenti: è tempo di tornare in aula per l’inizio delle lezioni. Secrets of Strixhaven (codice set: SOS ) segna l’atteso ritorno all’Università di Strixhaven, invitando i giocatori a riprendere gli studi in uno dei cinque iconici college, ognuno specializzato in una diversa branca della magia. Tuttavia, questa volta il curriculum si spinge oltre i confini del campus: l’espansione permetterà di avventurarsi come mai prima d’ora nel mondo di Arcavios, svelando misteri rimasti celati per secoli tra le mura della Biblioplex e oltre. Che siate studenti alle prime armi o maghi esperti in cerca di una specializzazione avanzata, dovrete prepararvi ad affrontare esami impegnativi e a scoprire segreti sepolti nel tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Secrets of Strixhaven: il ritorno dell’Accademia più famosa di Magic the Gathering è prossimo!

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