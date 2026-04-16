A Secondigliano, un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver sparato al compagno della madre dopo una lite. L'indagine, coordinata dalla Procura, ha portato all'arresto dell'uomo, che si trovava in possesso di un'arma da fuoco al momento dell'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato nel quartiere napoletano.

Un 41enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Dopo aver ferito gravemente la vittima, il 41enne si è dato alla fuga, rendendosi irreperibile per diverse ore. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura – IV Sezione Indagini, specializzata in violenza di genere e tutela delle fasce deboli – hanno permesso di identificarlo rapidamente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, è stato successivamente rintracciato e sottoposto a fermo su disposizione del Pubblico Ministero.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Secondigliano, spara al compagno della madre dopo una lite: 41enne arrestato

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