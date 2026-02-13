Secondigliano, ancora violenza tra le mura domestiche: questa volta un 38enne ha accoltellato il fratello durante una lite scoppiata in casa, motivo che ha portato i Carabinieri a intervenire e a fermarlo subito dopo l’aggressione.

Ancora violenza tra le mura domestiche a Secondigliano, dove i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 38enne del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti nell’appartamento dell’uomo dopo una segnalazione giunta al 112. All’arrivo sul posto, i militari dell'Arma si sono trovati davanti a una scena drammatica, tra urla e tracce di sangue. Secondo quanto ricostruito, il 38enne avrebbe prima aggredito il fratello di 20 anni, per poi scagliarsi contro l’altro fratello, 40enne, che ha riportato le conseguenze più gravi. Quest’ultimo è stato infatti colpito alla coscia con un coltello da cucina. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Secondigliano, accoltella il fratello dopo una lite in famiglia: arrestato 38enne

Secondigliano, un uomo di 38 anni ha accoltellato un suo fratello e successivamente ha aggredito un altro familiare durante una lite che è degenerata in violenza, spingendo i vicini a chiamare i carabinieri.

A Secondigliano, Napoli, un uomo di 38 anni ha aggredito due fratelli nel corso di una lite familiare che è rapidamente degenerata.

