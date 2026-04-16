Secondigliano ferito a colpi di pistola il compagno della madre | arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Secondigliano con l’accusa di tentato omicidio dopo aver sparato al compagno della madre. L’episodio è avvenuto durante un episodio di violenza. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. Indagini sono in corso per chiarire i motivi e i dettagli dell’accaduto.

A Secondigliano un 41enne è stato fermato per tentato omicidio dopo aver ferito il compagno della madre con colpi di pistola. Custodia cautelare in carcere. Un uomo di 41 anni, napoletano e con precedenti per reati legati agli stupefacenti, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IV Sezione Indagini, competente per violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella serata di giovedì...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Secondigliano, ferito a colpi di pistola il compagno della madre: arrestato 41enne Notizie correlate Secondigliano, spara al compagno della madre dopo una lite: 41enne arrestatoUn 41enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco, al termine di... Leggi anche: Secondigliano, ferito a colpi di pistola il49enne Salvatore Marino Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Secondigliano, spari e paura: 49enne ferito a colpi di pistola; Agguato contro Salvatore Marino: si segue la pista della lite in famiglia; Spari a Napoli, 49enne ferito con tre colpi di pistola a Secondigliano: è grave; Secondigliano, uomo ferito a colpi di pistola nella notte. Secondigliano, ferisce un uomo a colpi di pistola. Fermato un 41 enneIn particolare, nella serata di giovedì 9 aprile, all'interno di uno stabile sito nel quartiere Secondigliano, il 41 enne avrebbe gravemente ferito con colpi ... napolivillage.com Ferisce a colpi di pistola il compagno della madre al culmine di una liteLa polizia ha fermato un 41 enne napoletano, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma ... napolitoday.it SECONDIGLIANO - L'attività investigativa, condotta da personale della Squadra Mobile sotto la direzione della Procura di Napoli, ha consentito di individuare l'autore del grave episodio delittuoso - facebook.com facebook Un altro duro colpo alla camorra nell’area est di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato 13 persone riconducibili al clan Contini, articolazione della cosiddetta Alleanza di Secondigliano. I militari hanno smantellato un’organizzazione strutturata e gerarchica x.com