Secondigliano ferito a colpi di pistola il49enne Salvatore Marino

A Secondigliano, intorno alle 23.30 di ieri sera, i residenti hanno udito alcuni spari provenienti da una zona del quartiere. Poco dopo, è stato soccorso un uomo di 49 anni, colpito dai colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate.

Si alza la tensione a Secondigliano, dove intorno alle 23.30 di ieri sera i residenti hanno sentito l'inconfondibile rumore degli spari. Almeno 3 proiettili hanno raggiunto Salvatore Marino, 49 anni, alle spalle precedenti. Soccorso e trasportato al Cardarelli, sarebbe molto grave. Sull'episodio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli, Secondigliano, killer in azione: ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore MarinoNapoli, Secondigliano, killer in azione: ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino. Leggi anche: Secondigliano, spari tra la folla in corso Italia: uomo ferito con tre colpi di pistola Argomenti più discussi: Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Secondigliano, ferito a colpi di pistola il 49enne Salvatore Marino; Sparatoria nella notte a Secondigliano tra i passanti ferito un uomo; Si spara ancora nel cuore della notte: un ferito a Secondigliano. Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passantiNotte di piombo a Secondigliano. Dopo i raid delle ultime settimane, con due agguati consumati, diverse stese e almeno un raid incendiario, ieri sera nel cuore del quartiere ... ilmattino.it Nel pomeriggio di ieri a San Pietro a Patierno è stato arrestato il 29enne Stefano Margarita, trovato con droga, una pistola e munizioni. Poche ore dopo, a Corso Secondigliano, un raid a colpi di arma da fuoco ha ferito gravemente Salvatore Marino. Ricercato i - facebook.com facebook