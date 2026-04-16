Secondigliano | ferisce un uomo a colpi di pistola Fermato un 41 enne

A Secondigliano un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo aver sparato a un'altra persona durante una lite familiare. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione tra parenti, e l’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. Al momento, le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per ricostruire l’accaduto.

Secondigliano, lite familiare finisce in tragedia: un 41enne fermato dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale d’arma da fuoco.. Si comunica che nella serata di venerdì 10 aprile la Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IV Sezione Indagini – violenza di genere e tutela delle fasce deboli della Popolazione, ha dato esecuzione ad un decreto di fermo del P.M. nei confronti di un 41 enne napoletano, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo. In...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Secondigliano: ferisce un uomo a colpi di pistola. Fermato un 41 enne Notizie correlate Leggi anche: Secondigliano, spari tra la folla in corso Italia: uomo ferito con tre colpi di pistola Leggi anche: Secondigliano, ferito a colpi di pistola il49enne Salvatore Marino Approfondimenti e contenuti Secondigliano, ferisce un uomo a colpi di pistola. Fermato un 41 enneIn particolare, nella serata di giovedì 9 aprile, all'interno di uno stabile sito nel quartiere Secondigliano, il 41 enne avrebbe gravemente ferito con colpi ... napolivillage.com Ferisce a colpi di pistola il compagno della madre al culmine di una liteLa polizia ha fermato un 41 enne napoletano, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma ... napolitoday.it