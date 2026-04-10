Secondigliano spari tra la folla in corso Italia | uomo ferito con tre colpi di pistola

Una notte di sparatorie a Secondigliano si è conclusa con un uomo ferito in corso Italia. Poco prima della mezzanotte, l’uomo è stato colpito da tre proiettili mentre si trovava in strada tra la folla. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per le indagini. Non sono ancora state rese note le condizioni dell’uomo né le eventuali cause dell’accaduto.

Notte ad alta tensione a Secondigliano. Poco prima della mezzanotte in corso Italia un uomo, Salvatore Marino, è stato raggiunto da tre proiettili. In strada erano ancora presenti diverse persone che, all’udire i primi colpi di arma da fuoco, si sono rapidamente allontanate cercando riparo. Ad anticipare la notizia è Il Mattino. Marino è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove si trova ricoverato in condizioni serie ma non tali da far temere per la sua vita. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati ora nelle indagini per chiarire dinamica e responsabilità. Gli investigatori stanno valutando tutte le possibili ipotesi, senza escludere né un regolamento di conti legato alla criminalità organizzata né motivi personali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Secondigliano, spari tra la folla in corso Italia: uomo ferito con tre colpi di pistola Spari a Cercola, 46enne ferito da colpi di pistola al braccio in via CarafaUn 46enne di origine ucraina è stato ferito ad un braccio da proiettili esplosi da 4 persone. Colpi di pistola in provincia di Benevento: uomo ferito all’addomeUn uomo originario di Benevento è stato attinto da colpi di pistola all’addome questo pomeriggio nel territorio di Ceppaloni. Temi più discussi: Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Licciardi nel mirino, cresce la tensione a Secondigliano: in poche ore due agguati di camorra; Spari a Secondigliano, il nipote della boss Maria Licciardi ferito nella Masseria Cardone; Guerra di camorra a Secondigliano con due agguati. Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passantiNotte di piombo a Secondigliano. Dopo i raid delle ultime settimane, con due agguati consumati, diverse stese e almeno un raid incendiario, ieri sera nel cuore del quartiere ... ilmattino.it Licciardi nel mirino, cresce la tensione a Secondigliano: in poche ore due agguati di camorraSpari tra Masseria Cardone e via della Bussola per due diversi obiettivi. Indagini in corso: gli investigatori non escludono che dietro i raid ci sia una strategia mirata a colpire i legami familiari ... napolitoday.it Le sue rivelazioni potrebbero aprire un nuovo squarcio nei segreti della mala flegrea e in quella dell’Alleanza di Secondigliano visto che negli ultimi tempi Giannelli si era avvicinato al maxi cartello. Giannelli, in carcere dal 2016, ha chiesto qualche giorno fa d - facebook.com facebook