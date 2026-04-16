Sebastien Tambouret ex tecnico del Rennes squalificato per 6 mesi | Atteggiamento intimidatorio

Dopo una breve esperienza come tecnico della prima squadra, Sebastien Tambouret è stato squalificato per sei mesi per comportamento ritenuto intimidatorio. La decisione è stata comunicata in seguito a un episodio avvenuto durante una partita, che ha coinvolto il suo atteggiamento nei confronti degli avversari e delle autorità sportive. La squalifica prevede l'interdizione dalle attività legate al calcio professionistico per il periodo stabilito.

Dopo una breve parentesi sulla panchina della prima squadra, Sebastien Tambouret è tornato ad allenare la squadra riserve del Rennes ma ha ricevuto una pesantissima squalifica, di sei mesi per "comportamento intimidatorio" nei confronti dell'arbitro al termine della partita di National 3 contro l'Ergué-Gabéric.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Le interviste/1. Il tecnico Guidi: "Atteggiamento del tutto sbagliato»"Una brutta sconfitta, una prestazione opaca che mi lascia profondamente deluso". “Spara” all’avversario, Masalela squalificato e scoppia la polemica: Lyles e Tebogo mai punitiIl mezzofondista botswano Tshepiso Masalela è stato squalificato dopo aver festeggiato la vittoria sui 1.