Il tecnico della Colligiana, Marco Guidi, ha commentato la sconfitta di ieri a Cerchiaia, definendo l’atteggiamento della squadra

"Una brutta sconfitta, una prestazione opaca che mi lascia profondamente deluso". Non usa giri di parole il tecnico della Colligiana Marco Guidi dopo il ko di ieri a Cerchiaia, figlio di tre gol subiti nella prima metà della ripresa. "Pensare di aver già raggiunto l’obiettivo sarebbe un errore gravissimo, perché adesso è tornato tutto in discussione. Dobbiamo quindi rimetterci a lavorare a testa bassa, con serietà e determinazione". La classifica infatti adesso è molto diversa rispetto alla vigilia. Il Mazzola si è pericolosamente avvicinato ai biancorossi ritornando in corsa per un piazzamento nella post season. Per questo Guidi si aspettava dai suoi, vista l’importanza della sfida, un atteggiamento complessivo diverso e un approccio più maturo, da squadra consapevole di ciò a cui andava incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste/1. Il tecnico Guidi: "Atteggiamento del tutto sbagliato»

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