Spara all'avversario Masalela squalificato e scoppia la polemica | Lyles e Tebogo mai puniti

Tshepiso Masalela ha ricevuto una squalifica dopo aver sparato all’avversario durante la gara, un gesto che ha scatenato molte critiche tra gli spettatori. Il motivo della decisione è stato il comportamento scorretto del mezzofondista botswano, che ha messo in rischio la sicurezza degli altri atleti. La situazione ha portato a un acceso dibattito, mentre Lyles e Tebogo sono rimasti senza conseguenze nonostante i loro comportamenti siano stati analizzati. La questione continua a far discutere gli appassionati di atletica.

Il mezzofondista botswano Tshepiso Masalela è stato squalificato dopo aver festeggiato la vittoria sui 1.500 (che gli è valso il record nazionale) con la "gun celebration" già compiuta da altri campioni del calibro di Lyles o Tebogo. Mai sanzionati.