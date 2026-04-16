Seajewel | la perizia mine militari sullo scafo l’acqua di zavorra ha evitato il disastro ambientale

Due esplosioni su una nave hanno suscitato preoccupazioni per un possibile disastro ambientale, ma l’acqua di zavorra presente nella cisterna ha assorbito parte dell’energia delle detonazioni. La perizia ha confermato che le mine militari presenti sullo scafo sono state la causa delle esplosioni. La presenza dell’acqua di zavorra ha evitato che si verificasse uno sversamento di sostanze in mare, limitando i danni potenziali.