Seajewel | la perizia mine militari sullo scafo l’acqua di zavorra ha evitato il disastro ambientale
Due esplosioni su una nave hanno suscitato preoccupazioni per un possibile disastro ambientale, ma l’acqua di zavorra presente nella cisterna ha assorbito parte dell’energia delle detonazioni. La perizia ha confermato che le mine militari presenti sullo scafo sono state la causa delle esplosioni. La presenza dell’acqua di zavorra ha evitato che si verificasse uno sversamento di sostanze in mare, limitando i danni potenziali.
Due esplosioni che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi, evitando solo grazie alla presenza dell’acqua di zavorra nella cisterna che ha assorbito parte dell’energia sprigionata dalla detonazione degli ordigni, scongiurando il rischio di un grosso danno ambientale con lo sversamento di.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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