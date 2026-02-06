Ex Ilva | 21 rinvii a giudizio per disastro ambientale spunta il nome di Vendola

La prima udienza sull’ex Ilva si terrà il 21 aprile a Potenza. Nel frattempo, Acciaierie d’Italia chiede di prolungare di un anno la cassa integrazione straordinaria per quattro mesi. Sono 21 i rinvii a giudizio per disastro ambientale, con il nome di Vendola che spunta tra gli imputati.

La prima udienza sull'ex Ilva sarà celebrata a Potenza il prossimo 21 aprile. Intanto Acciaierie d’Italia chiede la proroga per altri 12 mesi della cassa integrazione straordinaria per 4.450 dipendenti Il giudice per l’udienza preliminare (gup) di Potenza Francesco Valente ha disposto il rinvio a giudizio di 21 imputati coinvolti nel processo “Ambiente svenduto”, sul presunto disastro ambientale prodotto tra il 1995 e il 2012 dall‘ex Ilva di Taranto, quando la gestione era nelle mani della famiglia Riva. Tra gli imputati anche l’ex governatore della Regione Puglia Nichi Vendola, i fratelli Nicola e Fabio Riva, ex proprietari e amministratori dell’impianto, e l’ex direttore del siderurgico di Taranto, Luigi Capogrosso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

