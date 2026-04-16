Se va via Conte a Napoli può arrivare Grosso!

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta in sospeso, con le voci di un possibile addio che si fanno sempre più insistenti. Intanto, i dirigenti stanno valutando alcune alternative, tra cui un allenatore già noto all’ambiente. La situazione appare ancora fluida e non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma le discussioni sul futuro tecnico del club continuano a tenere banco.

Secondo Monti, il Napoli delle ultime stagioni ha mostrato limiti evidenti, soprattutto nell’approccio alle partite contro avversari sulla carta inferiori. Più che singoli episodi, ciò che preoccupa è una certa lentezza di gioco che sembra accompagnare la squadra da tempo. Un aspetto che, alla lunga, ha inciso sui risultati e sulle prestazioni complessive. Nonostante questo, il possibile piazzamento finale non sorprende del tutto, con un secondo posto che non sembra quasi troppo. Il livello generale del campionato, infatti, viene considerato non particolarmente elevato, e ciò ha permesso al Napoli di restare competitivo anche senza esprimere sempre il miglior calcio.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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