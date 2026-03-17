Il Napoli continua a inseguire il traguardo dello scudetto, con numeri che lo attestano come una delle squadre più competitive di questa stagione. Secondo le analisi pubblicate dal Corriere dello Sport, con le prossime partite potrebbe raggiungere i 86 punti, mantenendo vive le speranze di vittoria finale. La squadra si mantiene in corsa, dimostrando una costanza che la tiene in alta classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli resta in corsa e i numeri lo dimostrano. Come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il rendimento della squadra azzurra è sorprendentemente in linea con quello della scorsa stagione, nonostante un contesto molto più complicato tra infortuni e continui cambi forzati. Alla 29ª giornata, infatti, il Napoli ha raccolto 59 punti contro i 61 dell’anno scorso. Una differenza minima che, come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, certifica la continuità del lavoro di Antonio Conte anche in una stagione più tormentata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, numeri da scudetto: Conte può ancora arrivare a quota 86 punti”

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