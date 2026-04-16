Il cantante ha annunciato l’uscita del suo quinto album, intitolato Commedia musicale, prevista per il 17 aprile. In un’intervista a FQ Magazine, ha parlato delle canzoni che lo compongono, definendole “felici”. Durante l’intervista, ha anche affrontato il tema della genitorialità, che è anche al centro di una delle tracce dell’album intitolata Genitore 3.

Il prossimo 17 aprile uscirà il suo quinto album, Commedia musicale, che “contiene canzoni felici”; e parlando del suo nuovo lavoro Michele Bravi, intervistato da FQ Magazine, ha toccato anche l’argomento genitorialità, peraltro tema di una delle canzoni dell’album in uscita, Genitore 3. Alla domanda se vorrebbe diventare padre, il cantautore umbro classe 1994 risponde: “Se 10 anni fa me l’avessi chiesto, ti avrei risposto che sicuramente non mi immaginavo il mio nome all’interno di un nucleo familiare con dei bambini e quant’altro. E ti avrei risposto in maniera molto frettolosa a riguardo”. Le cose, però, nel frattempo sono cambiate: “Oggi accetto che è diventata una domanda, cioè accetto che questa idea della genitorialità può essere una possibilità.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Se per essere padre devo chiedere il permesso a uno sconosciuto” le parole di Michele Bravi

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