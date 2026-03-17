Un membro di spicco del governo ha dichiarato di non dover chiedere permesso al Partito Democratico per incontrare chi desidera, rifiutando ogni condizionamento politico. La frase è arrivata in un momento di tensione tra le forze di maggioranza e l’opposizione, con i parlamentari di sinistra che mostrano insofferenza nel discutere questioni legate alla giustizia minorile. La discussione si svolge in un clima di acrimonia e sospetto tra i diversi schieramenti.

C’è un’acrimonia sospetta, quasi una paura sottile, che agita i corridoi del centrosinistra ogni volta che si tocca il nervo scoperto della giustizia minorile. Non a caso, è notizia di ieri – i cui echi tracimano ancora in queste ore – che nel mirino delle opposizioni, e del Pd in particolare, sia incomprensibilmente finito il Presidente del Senato Ignazio La Russa, “reo” agli occhi di Magi, Zampa, Verini e compagnia cantante, di aver espresso solidarietà ai genitori della cosiddetta “ famiglia del bosco” di Palmoli, e di voler incontrare i genitori. Famiglia nel bosco, la sinistra s’infiamma, ma La Russa non arretra, anzi.. Banalmente, quanto strumentalmente allora, le critiche della sinistra hanno tentato scompostamente di incastonare l’iniziativa nel quadro del prossimo referendum sulla riforma della Giustizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, La Russa zittisce il Pd: non devo chiedere il permesso per incontrare chi voglio. Se ne facciano una ragione

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