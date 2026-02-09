Marchegiani e il calcio del VAR | Così si perde il senso del gioco

Il calcio sta cambiando velocemente e molti tifosi si chiedono se sia un bene o un male. Marchegiani, ex portiere, dice che con l’uso del VAR si rischia di perdere il senso del gioco. Le partite durano più a lungo e l’emozione si affievolisce, perché si fa troppa attenzione ai dettagli e poco al ritmo. I tifosi, anche quelli più appassionati, si sentono sempre più distanti da uno sport che una volta era spontaneità e passione pura.

"> Il calcio è cambiato, forse troppo. È il pensiero espresso da Luca Marchegiani nel corso di Sky Calcio Club, dove l’ex portiere ha analizzato in modo critico l’evoluzione del gioco dopo l’introduzione del VAR e l’utilizzo sempre più invasivo delle immagini televisive. Un cambiamento profondo che, secondo Marchegiani, ha finito per incidere sul senso stesso del calcio. «Se ci riferiamo a quanto detto da De Rossi e Gasperini, il calcio è cambiato tantissimo», ha spiegato Marchegiani a Sky Calcio Club, puntando il dito sull’era della tecnologia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il calcio è uno sport che unisce passione e tradizione, ma l’introduzione del VAR e della tecnologia ha sollevato discussioni sul suo ruolo originario.

