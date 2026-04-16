Recentemente, Booking.com ha annunciato che i suoi sistemi sono stati oggetto di un attacco informatico. La società ha confermato che questa violazione ha coinvolto i dati personali di alcuni utenti che avevano effettuato prenotazioni attraverso la piattaforma. Gli utenti sono invitati a verificare le proprie informazioni e a prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette o utilizzi non autorizzati dei loro dati.

Booking.com ha confermato ufficialmente quello che migliaia di utenti avevano iniziato a sospettare: i suoi sistemi sono stati violati. Un attacco informatico ha esposto i dati personali di una parte imprecisata di clienti, aprendo la strada a potenziali truffe che potrebbero svuotare i conti correnti di chi non presta la dovuta attenzione. Se hai prenotato un soggiorno tramite la piattaforma, è il momento di alzare la guardia. La conferma è arrivata attraverso email inviate direttamente agli utenti coinvolti, con oggetto “Importante aggiornamento sulla sicurezza”. Non si tratta di un tentativo di phishing mascherato, ma di una comunicazione autentica che segnala un problema reale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Se hai prenotato su Booking, controlla subito: un attacco informatico potrebbe aver esposto i tuoi dati personali

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