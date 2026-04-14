Attacco hacker a Bookingcom | rubati i dati personali di alcuni utenti

Un attacco informatico ha interessato una nota piattaforma di prenotazioni online, compromettendo i dati personali di alcuni utenti. L’incidente è stato reso noto nelle ultime ore e coinvolge un sistema utilizzato quotidianamente da milioni di persone. La società coinvolta ha confermato la violazione senza specificare il numero esatto di utenti colpiti o i dettagli delle informazioni sottratte. Le autorità stanno conducendo approfondimenti sull’accaduto.

Guai per Booking.com e i suoi utenti. Un attacco hacker ha colpito l’agenzia online per la prenotazione di alloggi. Lo ha confermato la stessa piattaforma che ha informato una parte dei suoi utenti con una mail. “In Booking.com ci impegniamo a garantire la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri ospiti. In questo spirito, ti scriviamo per informarti che terze parti non autorizzate potrebbero essere riuscite ad accedere ad alcune informazioni relative alla tua prenotazione”, è quanto si legge nel messaggio. L’agenzia aggiunge che i dati rubati potrebbero includere nomi, email, indirizzi, numeri di telefono e “ qualsiasi informazione che potresti aver condiviso con la struttura “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco hacker a Booking.com: rubati i dati personali di alcuni utenti

Booking ha comunicato ad alcuni utenti di essere stata hackerata: “Possibile violazione dei dati personali”Booking ha comunicato un tentativo di hacking della propria piattaforma e ha fatto sapere agli utenti che alcuni dati personali potrebbero essere...

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