Hai installato assistenti IA su Chrome? Controlla subito se rubano i tuoi dati sensibili migliaia di utenti già colpiti

Un utente ha scoperto che alcuni assistenti IA installati su Chrome stanno sottraendo dati sensibili, causando preoccupazione tra gli utenti. Migliaia di persone sono già state colpite da questa vulnerabilità, che si è diffusa rapidamente attraverso estensioni scaricate facilmente dal browser. La scoperta mette in discussione la sicurezza di molte applicazioni di intelligenza artificiale utilizzate quotidianamente.

L’entusiasmo per l’intelligenza artificiale sta aprendo varchi inaspettati nella sicurezza digitale. Almeno 260.000 utenti di Google Chrome sono caduti nella rete di una sofisticata campagna di cyberspionaggio che sfrutta proprio la fiducia riposta negli assistenti virtuali basati su IA. Dietro l’apparente utilità di strumenti per scrivere, riassumere o gestire le email si nasconde in realtà un’operazione malevola battezzata AiFrame, scoperta dall’azienda di sicurezza LayerX. La truffa è insidiosa perché cavalca un bisogno reale: sempre più persone cercano estensioni Chrome che promettono di semplificare il lavoro quotidiano attraverso l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

