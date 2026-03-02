Emergenze adattamento e cooperazione | le scuole che insegnano a gestire i disastri ambientali Come affrontare queste competenze in modo trasversale la preparedness

Le scuole europee stanno introducendo programmi dedicati alla gestione delle emergenze ambientali, con un'attenzione particolare alle competenze pratiche e trasversali. Si insegnano procedure di evacuazione, riconoscimento dei rischi naturali e strategie di adattamento. La discussione si sposta dall'insegnamento di nozioni specifiche a un approccio più pratico, volto a preparare gli studenti a reagire efficacemente in situazioni di crisi.

Nel dibattito europeo sull'educazione alla preparedness, il focus non è più soltanto sui contenuti (conoscere i rischi naturali o le procedure di evacuazione) ma sulle competenze trasversali che consentono di affrontare situazioni di crisi. Il rapporto Preparedness education in Europe – 2025 divulgato da Eurydice evidenzia un passaggio progressivo da un modello informativo a uno formativo: l'obiettivo non è solo sapere cosa accade, ma sviluppare capacità di reazione, adattamento e decisione.