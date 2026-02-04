Benevento Capobianco incontra gli studenti del Liceo G Rummo Benevento

Questa mattina a Benevento si è tenuta una giornata dedicata ai giovani e allo sport. Andrea Capobianco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di pallacanestro, ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “G. Rummo”. L’evento ha visto molti ragazzi coinvolti in un dialogo diretto con l’allenatore, che ha parlato di sport, impegno e successo. Un momento di confronto che ha lasciato il segno tra i giovani presenti.

Una mattinata di sport, formazione e dialogo con i giovani. Si è svolta oggi a Benevento la Talk Experience con Andrea Capobianco, Commissario Tecnico della Nazionale Femminile di pallacanestro, protagonista di un incontro molto partecipato dagli studenti del Liceo Scientifico Sportivo "G. Rummo". Allenatore tra i più esperti e titolati del panorama cestistico italiano, Capobianco ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, iniziata nel 1994 come assistente a Battipaglia, passando per le esperienze da capo allenatore a Salerno, Avellino, Jesi e Teramo, fino ai riconoscimenti come Miglior Tecnico del campionato 20082009 e al Premio Reverberi.

