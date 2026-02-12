Prevenzione in piazza Cavour screening gratuiti e manovre salvavita con la Croce rossa

Questa mattina piazza Cavour ad Agrigento si riempie di persone per una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute. La Croce Rossa ha organizzato screening gratuiti e dimostrazioni di manovre salvavita, attirando molti cittadini interessati a prendersi cura del proprio benessere e a conoscere meglio le tecniche di primo soccorso. L’evento si svolge tra le bancarelle e le postazioni allestite, con i volontari che spiegano passo passo come intervenire in caso di emergenza. Molti passanti si fermano, chiedono informazioni e approf

Medici e volontari in campo ad Agrigento per controlli su pressione e glicemia e dimostrazioni di rianimazione. L’iniziativa ha aperto la strada alle Giornate del Banco farmaceutico dedicate alla raccolta di medicinali Una giornata dedicata alla prevenzione, alla salute pubblica e alla solidarietà ha animato piazza Cavour ad Agrigento. Il comitato locale della Croce rossa italiana, in collaborazione con il Banco farmaceutico – sede territoriale di Agrigento, la centrale operativa 118 di Caltanissetta-Agrigento-Enna e i farmacisti volontari della Protezione civile di Agrigento, ha promosso un’iniziativa rivolta alla sensibilizzazione della cittadinanza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

