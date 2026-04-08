Debutta a Milano il maxi murale dedicato alla Perla Verde per tutto il mese nel cuore di Porta Nuova
A Milano, nel quartiere Porta Nuova, è stato inaugurato un grande murale dedicato alla Perla Verde, visibile per tutto il mese. L’opera rappresenta un’installazione artistica di grandi dimensioni che si inserisce nel contesto urbano della città. Riccione, nota località balneare, si presenta attraverso questa creazione visibile fuori dai confini cittadini, offrendo uno scorcio sulla sua identità.
Riccione si racconta oltre i confini cittadini con un’imponente installazione artistica nel cuore di Milano. Nell’area di Porta Nuova, tra il Bosco Verticale e piazza Gae Aulenti, si può già ammirare un maxi murale di 170 metri quadrati, che resterà visibile per tutto il mese di aprile.L’opera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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