Scossa nella notte poi lo sciame | la terra trema in Carnia e riaccende l’attenzione

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata in Carnia. Poco dopo, si è verificato anche uno sciame sismico con diversi piccoli eventi sismici. Nessun danno segnalato, ma la sequenza ha riacceso l’attenzione sulla zona. Le autorità monitorano costantemente la situazione, che resta sotto osservazione.

La terra ha tremato ancora in Carnia. Nella notte tra il 15 e il 16 aprile una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata con epicentro a circa 5 chilometri a sud-sud-est di Preone, riportando l’attenzione su una zona storicamente sensibile dal punto di vista sismico. Il movimento.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Trema la terra nel salernitano: scossa nella notte nel Cilento Un boato e poi una forte scossa.La terra trema in Lunigiana: scuole chiuse e grande pauraMassa Carrara, 26 marzo 2026 – Un boato accompagnato da un prolungato tremolio ’inquietante’ alle 8,13 di ieri ha letteralmente gettato in strada la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte: il sisma avvertito in diversi quartieri di Napoli; Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.3; Terremoto nella notte, prima il forte boato poi la scossa: Avvertito in tutta la zona; Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte del 7 aprile, sciame sismico. Terremoto nella notte, prima il forte boato poi la scossa: «Avvertito in tutta la zona»CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Un forte boato nella notte, accompagnato da attimi di comprensibile spavento, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza per i residenti di Cesiomaggiore, che nelle ... ilgazzettino.it Paura nella notte per una scossa di terremoto: gente in strada e verifiche in corsoTerremoto avvertito chiaramente nella notte, seguito da altre scosse più lievi: nessun danno ma tanta paura tra la popolazione a Napoli. notizie.it Nuova scossa avvertita nella zona di Tolmezzo in nottata - facebook.com facebook “Eppure come dire nella porzione assegnata c’è la misura scossa pigiata di qualcosa ancora da capire” Se tutte insieme Silvia Vecchini #Apertura2026 dei #VentagliDiParole 15/04 x.com