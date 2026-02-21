Trema la terra nel salernitano | scossa nella notte nel Cilento

Una scossa di magnitudo 4.5 ha colpito il Cilento alle prime ore della notte, alle 1:28. La terra ha tremato nel territorio di Montecorice, con l'epicentro a pochi chilometri a nord-ovest del paese. Le autorità hanno ricevuto numerose segnalazioni di edifici che si sono mossi e di oggetti caduti. La popolazione si è svegliata spaventata, mentre i vigili del fuoco hanno avviato le verifiche nelle zone più colpite. La terra ha continuato a tremare anche dopo la prima scossa.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata questa notte, all'1:28 nel Cilento. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 2 chilometri a nord-ovest del comune di Montecorice. Il sisma è avvenuto a una profondità molto elevata, pari a 319 chilometri. Proprio a causa dell'estrema profondità a cui si è generato, l'energia si è dispersa prima di raggiungere significativamente la superficie. Non si registrano infatti danni a persone o cose.