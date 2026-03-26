Un boato e poi una forte scossaLa terra trema in Lunigiana | scuole chiuse e grande paura

Ieri mattina alle 8,13 un forte boato seguito da un prolungato tremolio ha scosso la provincia di Massa Carrara, portando paura tra la popolazione. L’evento ha causato la chiusura delle scuole e una generale evacuazione di alcune zone. Non sono stati segnalati danni strutturali significativi, ma l’episodio ha provocato numerosi interventi delle forze di sicurezza e di emergenza.

Massa Carrara, 26 marzo 2026 – Un boato accompagnato da un prolungato tremolio ’inquietante’ alle 8,13 di ieri ha letteralmente gettato in strada la provincia. Dalle scuole agli uffici, passando per le semplici abitazioni, chi non era in auto a quell’ora, ha potuto sentire un forte boato e poi la terra che tremava. Uno spavento che è corso rapidamente sui social, da Massa a Carrara, passando per Montignoso e la Lunigiana. La Prefettura ha immediatamente attivato il Centro di Coordinamento Soccorsi (Ccs) nella sala operativa integrata di Protezione civile. Terremoto Massa Carrara, scossa di 4 gradi Richter, in tanti sentono il sisma Nel corso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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