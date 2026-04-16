Una leggera scossa di terremoto è stata avvertita in alcune zone d’Italia. Per alcuni secondi, le persone si sono fermate, le sedie hanno vibrato leggermente e i vetri hanno prodotto un breve tintinnio. Molti hanno alzato lo sguardo o interrotto le conversazioni per verificare cosa stesse accadendo. Nessun danno segnalato finora, ma la paura si è fatta sentire tra i presenti.

Per qualche secondo tutto sembra fermarsi. Le sedie vibrano leggermente, i vetri tintinnano appena, qualcuno alza lo sguardo dal lavoro o interrompe una conversazione. Non è un rumore forte, ma quella sensazione familiare – un movimento sotto i piedi – basta a far capire subito cosa sta succedendo. In pochi istanti arrivano le prime telefonate, i messaggi nelle chat, gli aggiornamenti sui social. C’è chi è uscito di casa per prudenza e chi ha percepito solo un lieve tremore. La scossa è stata breve, ma sufficiente per essere avvertita da diverse persone nel raggio di alcuni chilometri. Il terremoto è stato registrato alle 12.11 di giovedì 16 aprile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scossa in Italia poco fa, la situazione

Ondata di gelo, Italia sotto la neve

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