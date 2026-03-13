terremoto in italia la scossa poco fa

Oggi in Irpinia si è verificata una scossa di terremoto con epicentro a circa quattro chilometri a nord di Zungoli, un piccolo centro nella provincia di Avellino. La terra ha tremato questa mattina, creando apprensione tra la popolazione locale. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o conseguenze, ma l’evento è stato registrato dalle reti di monitoraggio sismico.

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 13 marzo, in Irpinia. Il sisma ha avuto epicentro a circa quattro chilometri a nord di Zungoli, piccolo centro della provincia di Avellino. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata rilevata alle 17.26 con una magnitudo di 2.3 e una profondità di circa 13 chilometri. Il movimento tellurico è stato percepito in alcune aree vicine all’epicentro, ma al momento non risultano danni a persone o edifici. La situazione è rimasta sotto controllo e non sono stati segnalati particolari disagi alla popolazione. Il sisma ha interessato l’area intorno a Zungoli, borgo situato a 657 metri sul livello del mare e abitato da circa 900 persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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