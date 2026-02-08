Forte terremoto la scossa avvertita poco fa | la situazione

Un terremoto di magnitudo 5,5 si è fatto sentire poco fa nel nord del Cile. La scossa ha colpito vicino a Pozo Almonte, nella provincia di Tamarugal, regione di Tarapacá. Le persone sono uscite in strada, molte ancora sotto shock. Le autorità stanno verificando eventuali danni o feriti, mentre si aspetta una comunicazione ufficiale sulla situazione.

Un terremoto di magnitudo 5,5 è stato registrato nel nord del Cile, a circa 79 chilometri a est di Pozo Almonte, nella provincia del Tamarugal, regione di Tarapacá. L'evento sismico è stato segnalato dal Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (GFZ), una delle principali agenzie internazionali di monitoraggio sismico. Il terremoto si è verificato intorno alle 13:23 ora locale di domenica 8 febbraio 2026, le 17:23 ora italiana, con un ipocentro molto profondo, stimato a circa 151,7 chilometri sotto la superficie. Una profondità considerata intermedia-alta, che tende generalmente a ridurre gli effetti distruttivi in superficie.

