Lite stradale a Bergamo minaccia una giovane con una pistola softair | denunciato

In una lite stradale a Bergamo, un giovane di 23 anni è stato denunciato dopo aver minacciato una donna con una pistola softair. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno sequestrato l’arma e avviato le indagini. La vicenda evidenzia l’importanza di agire prontamente in situazioni di conflitto per garantire la sicurezza pubblica.

IL DIVERBIO DEGENERATO. La donna ha allertato il 112, identificato e indagato un 23enne. L’arma, una softair, è stata sequestrata. La giovane donna, in evidente stato di shock, è stata accompagnata al Pronto soccorso per accertamenti. Prima di essere visitata è però riuscita a contattare il 112, fornendo una descrizione dettagliata dell’auto dell’aggressore. Sulla base delle informazioni raccolte e grazie a una mirata attività info-investigativa, gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile della polizia di Stato sono risaliti all’identità di un giovane italiano di 24 anni, rintracciato poco dopo nella sua abitazione, dove nel frattempo era rientrato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Un uomo di 45 anni, di origini sudamericane, è stato arrestato dai Carabinieri di Cesena dopo aver minacciato con una pistola un anziano in seguito a una lite sulla strada.

