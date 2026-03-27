Un episodio di tensione si è verificato in una scuola del Verbano, dove uno studente minorenne è stato coinvolto in una lite con un compagno. Dopo l’alterco, l’allievo ha rivolto una minaccia e i carabinieri sono intervenuti su richiesta del personale scolastico. L’episodio si è concluso con la denuncia del minorenne.

Uno studente minorenne di una scuola del Verbano è stato denunciato dai carabinieri, intervenuti sul posto su richiesta del personale scolastico. É successo nei giorni scorsi, quando l'alunno, durante una lite, ha minacciato un altro studente, sempre minorenne, con un martelletto frangi vetro. L'intervento dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e il giovane, una volta in caserma, è stato denunciato alla Procura per i minorenni e riaffidato ai genitori. Questa vicenda non è purtroppo un caso isolato. Secondo quanto riferito dai carabinieri, infatti, nell'ultimo periodo si sono verificati una serie di episodi simili, con condotte violente, cyberbullismo o vere e proprie estorsioni, che hanno interessato diverse scuole del Vco e che hanno visto l'intervento dei militari. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - La lite in classe finisce con una minaccia: studente minorenne denunciato dai carabinieri

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